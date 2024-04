Contro il Lecce arriva la 5ª di fila in campionato: non succedeva dalla stagione scudetto

Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Milan, mai successo in questa stagione nell'era Pioli. Per risalire a una striscia simile dobbiamo andare a cavallo dell'ultima e dell'attuale, con i successi nelle ultime 3 giornate del 2022/23 e le prime 3 del 2023/24. Limitandoci a un unico campionato, dobbiamo indietreggiare fino alla stagione dello scudetto, quando il Milan poi campione d'Italia vinse le ultime 6 giornate.

Allargando il discorso alle altre competizioni, questo Milan sale a 7 vittorie consecutive, che comprendono anche i due successi contro lo Slavia Praga in Europa League. L'ultimo stop risale al 25 febbraio, 1-1 contro l'Atalanta. Questa la sequenza vittorie:

1° marzo, Lazio - Milan 0-1 (Okafor)

7 marzo, Milan - Slavia Praga 4-2 (Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic)

10 marzo, Milan - Empoli 1-0 (Pulisic)

14 marzo, Slavia Praga - Milan 1-3 (Pulisic, Loftus-Cheek, Leao)

17 marzo, Verona - Milan 1-3 (Théo Hernandez, Pulisic, Chukwueze)

31 marzo, Fiorentina - Milan 1-2 (Loftus-Cheek, Leao)

6 aprile, Milan - Lecce 3-0 (Pulisic, Giroud, Leao)