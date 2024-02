Coppa d'Africa, la Nigeria di Chukwueze a caccia della finale alle 18

Siamo arrivati alla fase clou della Coppa d'Africa e uno dei due calciatori rossoneri partito per la Costa d'Avorio un mese fa è ancora lì per giocarsi il bersaglio grosso. Si tratta di Samuel Chukwueze che con la sua Nigeria è arrivato fino alla semifinale che si disputerà oggi pomeriggio alle 18. L'ultimo ostacolo prima dell'atto finale, per le Super Eagles, si chiama Sudafrica. Chukwueze sia negli ottavi che nei quarti è rimasto seduto in panchina, vedremo se oggi troverà spazio.

Quel che è certo è che nè lui nè Victor Osimhen potranno tornare per Milan-Napoli, in programma domenica sera a San Siro: anche in caso di sconfitta, la Nigeria si giocherà la finale 3°-4° posto. Nell'altra semifinale, calcio di inizio alle ore 21, in campo i padroni di casa dell'ex rossonero Franck Kessie, la Costa d'Avorio, contro la Repubblica Democratica del Congo.