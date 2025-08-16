Coppa Italia messa nel mirino da Allegri: "Uno dei nostri tre obiettivi"

Il Milan è pronto ad affrontare la prima partita ufficiale della stagione. I rossoneri domani sfideranno il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. La gara verrà disputata a San Siro alle ore 21.15 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, non è intervenuto in conferenza stampa ma è stato intervistato alla vigilia della sfida dai colleghi di SportMediaset che trasmetteranno la gara anche sul proprio sito e sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Le parole dell'allenatore livornese.

Sull'esordio stagionale: "C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica".

Sulla competizione: "È uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio".