Coppa Italia, Milan-Bari: dove vedere la partita in TV

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:18
di Manuel Del Vecchio

Finite le amichevoli ora è il momento di fare sul serio: cominciano gli impegni ufficiali della nuova stagione. Per il Milan si parte dai trentaduesimi di Coppa Italia, in scena domenica 17 agosto alle 21.15 a San Siro contro il Bari. La partita sarà visibile in diretta TV su Canale 5.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
