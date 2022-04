CorSera - Milan, Kajer scalpita ma tornerà in campo solo da agosto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simon Kjaer, fuori da dicembre dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nella sfida in casa del Genoa, sta recuperando e scalpita per tornare in campo il prima possibile: per questa stagione, però, non se ne parla, il suo rientro con la maglia rossonera avverrà solo ad agosto. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera.