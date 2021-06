CorSport - Cagliari, l'ultima idea è Tonali: sardi pronti a muoversi sia col Milan che col Brescia

Il Cagliari è pronto a muoversi per Sandro Tonali, sia nell'eventualità che il giocatore venga riscattato dal Milan sia nel caso in cui i rossoneri dovessero decidere di non spendere i 12 milioni necessari per trattenerlo a San Siro e dunque dovesse fare ritorno al Brescia. I sardi vorrebbero provare a inserirsi garantendo al giocatore un ruolo di primo piano in vista della prossima stagione, considerando che lo stesso centrocampista ha tutta l'intenzione di riprendersi anche la Nazionale dimenticata a causa di un'annata non certo da ricordare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.