CorSport - Il gol smarrito, le difficoltà tattiche e il rinnovo complicato. Il Milan mette fretta a Rafael Leao

L’ultima rete realizzata da Rafael Leao risale al 14 gennaio, nel match pareggiato 2-2 al Via del Mare contro il Lecce. Stefano Pioli, dopo aver sistemato la fase difensiva (zero gol subiti nelle ultime tre partite) ha fretta di ritrovare gli automatismi offensivi che avevano reso il suo Milan bello da vedere fino alla clamorosa rimonta subita in casa contro la Roma. Da quel momento, i meccanismi della macchina quasi perfetta si sono inceppati e ritrovare gli equilibri giusti è stato molto complicato. Il portoghese è anima e trascinatore dei rossoneri, con 8 gol in Serie A e 1 in Champions League, ma sta faticando a trovare la giusta posizione con il nuovo assetto tattico e il suo rendimento è sceso, nonostante qualche buona occasione.

A questo, riporta Il Corriere dello Sport, si aggiunge l'annosa questione del rinnovo del contratto: "Nelle ultime settimane non sono stati fatti passi avanti, nonostante la fiducia sulla possibilità di un prolungamento fino al 2027. Il giocatore è molto legato alla squadra e all’ambiente ma ancora non ha trovato l’accordo per l’estensione del contratto in scadenza tra 16 mesi. Maldini e Massara hanno fretta di rinnovare ma la questione Sporting Lisbona resta predominante, il risarcimento al club portoghese è un fattore in questa trattativa, anche se l’offerta formulata dal club è di tutto rispetto. Il Milan infatti ha proposto sette milioni di euro, andando a quadruplicare l’attuale ingaggio". Il Diavolo cerca un accordo entro giugno, altrimenti si muoverà per la cessione.