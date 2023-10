Cosa ha detto, quanto ha scommesso: dal 28 ottobre lo stop a Tonali ma tempi incerti sull'estensione

Dieci mesi di squalifica più altri otto mesi di pene accessorie. Nella giornata di ieri, Sandro Tonali è stato ufficialmente squalificato dalla FIGC per 10 mesi più altri 8 di prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza). "Ho fatto fatica a smettere di scommettere", ha detto Tonali alla FIGC e poi ha aggiunto in un altro passaggio. "Ho scommesso anche sulle mie squadre". Certamente il Milan - scrive oggi 'La Repubblica' -, non è chiaro se l'abbia recentemente fatto anche sul Newcastle.

A differenza di Fagioli l'attuale centrocampista dei magpies - che salterà tutta la stagione Europeo compreso (qualificazione dell'Italia permettendo) - non ha contratto debiti. Ha scommesso per 250-300mila euro: un'enormità, ma parliamo di un giocatore che rinnovò col Milan a 2.5 milioni di euro netti e che in Inghilterra ne guadagna otto.

E proprio a proposito dello stipendio: potrebbe rinunciare a una percentuale degli emolumenti di questi 10 mesi (teoricamente il club inglese può sospendere i pagamenti in maniera unilaterale, ma non sembra avere questo orientamento). Il giocatore e la società ne parleranno presto. Tonali continuerà ad allenarsi col Newcastle, tranne quando dovrà presenziare incontri educativi in Italia.

La squalifica sarà definitiva da oggi ed entrerà in vigore da domani. Però affinché valga pure in Inghilterra dovrà essere estesa anche da UEFA e FIFA: una procedura che può richiedere mesi, ma la FIGC si è attivata per una estensione tempestiva. Nel frattempo, sarà il Newcastle a decidere se potrà o meno giocare.