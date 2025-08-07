Criscito: "Da ragazzino il mio idolo era Maldini. Avrei voluto avere la sua eleganza e la sua personalità"
MilanNews.it
Domenico Criscito, ex difensore e attuale tecnico dell'Under 17 del Genoa, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport delle sue origini: "Sono cresciuto a Volla, nell’area metropolitana di Napoli. Papà Alfredo operaio in una fabbrica di plastiche, mia mamma Maria casalinga. Due sorelle, Antonella e Rossella, un fratello, Andrea, nato proprio l’anno, il 2001, in cui ho lasciato casa (ride, ndr ). Diciamo che mamma voleva un altro ometto in casa.
Da ragazzino il mio idolo era Maldini: lo guardavo e pensavo che quell’eleganza, quella posa, quella personalità, ecco, avrei voluto averle io. Quando l’ho incontrato da avversario lo guardavo incantato".
Pubblicità
News
Criscito: "Da ragazzino il mio idolo era Maldini. Avrei voluto avere la sua eleganza e la sua personalità"
Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure sparitidi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
4 L'agente Cavalleri: "Non si spiega come Vlahovic abbia potuto ottenere un contratto da 12 milioni"
Primo Piano
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Pietro MazzaraJashari, Vlahovic, Galliani: tormentoni di un’estate piatta. Allegri merita un Milan completo entro la prima di campionato. Fate una chiamata a Brocchi per il settore giovanile
MN - Il Milan non molla il colpo su Jashari: la strategia del club rossonero per arrivare al centrocampista
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com