Criscito: "Da ragazzino il mio idolo era Maldini. Avrei voluto avere la sua eleganza e la sua personalità"

vedi letture

Domenico Criscito, ex difensore e attuale tecnico dell'Under 17 del Genoa, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport delle sue origini: "Sono cresciuto a Volla, nell’area metropolitana di Napoli. Papà Alfredo operaio in una fabbrica di plastiche, mia mamma Maria casalinga. Due sorelle, Antonella e Rossella, un fratello, Andrea, nato proprio l’anno, il 2001, in cui ho lasciato casa (ride, ndr ). Diciamo che mamma voleva un altro ometto in casa.

Da ragazzino il mio idolo era Maldini: lo guardavo e pensavo che quell’eleganza, quella posa, quella personalità, ecco, avrei voluto averle io. Quando l’ho incontrato da avversario lo guardavo incantato".

