Cuomo in vista di Udinese-MIlan: "Mi aspetto una partita sporca"

Il collega di TeleLombardia Michael Cuomo ha parlato ai microfoni di MilanNews.it, lanciando una provocazione su quello che dovrebbe essere il capitano questa sera in occasione della sfida di questa sera del Milan contro l'Udinese:

"Se secondo me Gabbia è andato a Modric a chiedergli se voleva la fascia di capitano? Non lo so. Facciamo così: glielo chiedamo. Se stasera dovesse per caso capitare che Gabbia arrivi ai nostri microfoni magari è una domanda anche solo per dire "Hai chiesto consiglio a Luka su come essere leader in campo?", tu Gabbia che sei nato e cresciuto con il Milan nelle "vene". È stato il classico che è andato fuori, migliora e torna molto meglio di prima, molto più sicuro di prima. Però sarebbe stata una bella pagina quella di vedere un Pallone d'Oro capitano dell'AC Milan in una partita così complicata, così difficile, io mi aspetto una partita sporca, e quando magari vedi che la classe prevale su una partita sporca ti gasi e non poco".