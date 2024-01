D'Amico su CDK: "Giocare nel Milan non è come giocare nell'Atalanta"

Andrea D'Amico, noto procuratore, ha parlato così di Charles De Ketelaere a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Quando ha uno talento va aspettato. Ci sono dei campioncini che non sono ancora campioni perchè non sono ancora maturi. Però va anche detto che giocare in uno stadio come San Siro e indossare una maglia come quella del Milan non è come giocare all'Atalanta.

Abbiamo tanti esempio nel calcio: Di Natale ha fatto impazzire di gioia i tifosi dell'Udinese, ma poi faceva più fatica con maglie più pesanti. Ricordo anche Coloccini quando arrivò al Milan: entrare in campo vicino a Maldini e con un stadio pieno era angosciato. Per giocare in grandi club serve anche grande personalità".