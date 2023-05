Dallo Scudetto alla faticosa lotta Champions: cosa è successo al Milan in A in un anno

MilanNews.it

Ufficialmente il Milan indosserà lo Scudetto sul petto almeno fino al 4 giugno 2023, ma, da ieri sera, la squadra rossonera non è più padrona de facto del Tricolore; il testimone, infatti, è passato dalle mani di Davide Calabria, attuale capitano della squadra di Pioli, a quelle di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli aritmeticamente Campione d'Italia 2022-2023.

A inizio stagione il Milan era partito con l'obiettivo di bissare la splendida annata passata, culminata con lo Scudetto strappato al petto dell'Inter in una lotta punto a punto fino all'ultima giornata, ma con questo Napoli non c'è stato nulla da fare: la squadra di Spalletti ha stra-dominato il campionato e stra-meritato di vincere. Di fatto, lo Scudetto non è mai stato in discussione se non nelle primissime giornate, quando anche la gara di San Siro persa dal Milan contro i partenopei aveva fatto comunque pensare ad una lotta serrata tra squadre bellissime e fortissime.Il Napoli, almeno in campionato, si è sempre dimostrato tale. Il Milan no. In pochi mesi, la squadra di Pioli è passata dall'esplosione di gioia per lo Scudetto vinto ad una faticosissima lotta Champions, che vede oggi Giroud e compagni immischiati in una battaglia folle e pericolanti al sesto posto (quinto a pari merito con l'Atalanta) in classifica. I motivi sono tanti e noti: da una rosa non rinforzata in estate alle tante attenzioni ed energie messe nel cammino in Champions League, dall'infortunio lungo di Maignan a qualche scelta tattica sbagliata. È chiaro che non si possa vincere tutti gli anni ed è anche chiaro che, con questo Napoli, avrebbe fatto fatica chiunque, ma, con il testimone passato, ora bisogna comunque continuare a correre.