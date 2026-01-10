De Rossi: "Pavlovic? Mariani doveva fare qualcosa di più". No, mister, l'arbitro ha applicato il Regolamento

vedi letture

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa che giovedì sera a San Siro ha fermato il Milan sul punteggio di 1-1, è intervenuto nel pomeriggio di sabato in conferenza stampa a due giorni della prima giornata di ritorno, la ventesima complessiva, che il Grifone disputerà nella giornata di lunedì allo stadio Luigi Ferraris contro il Cagliari alle ore 18.30. Il tecnico rossoblù è tornato sulla partita contro i rossoneri di Max Allegri, commentando l'ormai chiacchieratissimo episodio di Pavlovic che tenta di rovinare il dischetto del rigore.

Le parole di De Rossi: "L'arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel'ho detto. Lui mi ha risposto che l'ha ammonito ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 dopo che è stato fischiato e confermato pochi secondi più tardi. Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c'era nessuna buchetta. L'atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto ma per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L'arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma non non siamo gli 'scemi del villaggio''.

La realtà è che l'arbitro non poteva fare assolutamente niente di più di quello che ha fatto: il direttore Mariani ha giustamente ammonito per comportamento antisportivo Pavlovic, applicando alla lettera la Regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Quindi ci chiediamo, cosa avrebbe dovuto fare di più Mariani nei confronti di Pavlovic secondo mister De Rossi?