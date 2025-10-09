De Zerbi sulla corsa scudetto: "Napoli vivo, l'Inter ancora la più forte, mentre il Milan sta giocando bene"

Intercettato dai taccuini dei colleghi de Il Corriere della Sera, l'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di sé, del suo passato al Milan, della lite Rabiot-Rowe ma anche e soprattutto di tanti aspetti legati al suo modo di fare calcio, tanto apprezzato in giro per l'Europa. Questi alcuni estratti della sua intervista.

Come vede l’ammucchiata in testa alla serie A?

"Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività".

A chi deve dire grazie per la sua carriera?

"A tante persone. Da mio padre che mi ha portato allo stadio, a mia mamma laureata in Lettere che mi ha obbligato a studiare. Poi il Milan. E da allenatore, tutti i miei giocatori, perché attraverso di loro viene fuori il mio pensiero. Il succo del nostro lavoro è questo".