Derby di ritorno a San Valentino: Inter-Milan sarà alla 24^ giornata

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Il derby di ritorno tra Inter e Milan si giocherà a San Valentino, in quella che sarà la 24esima giornata di campionato 2026/2027

La nuova stagione del Milan prova, con moltissime difficoltà ad entrare nel vivo. Infatti, proprio in questi minuti è in corso l’organizzazione del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Per i rossoneri sarà una stagione difficile, nella quale vivranno tantissime insidie. Tutto parte dal fatto che questa squadra non ha un allenatore e soprattutto un direttore sportivo. Impossibile lavorare e programmare decentemente così, in queste condizioni. Nonostante questo, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente le proprie avversarie, con ben altre ambizioni e, beati loro, con un’organizzazione più ferrata e concreta.

E' attualmente in corso la stesura e annuncio del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Il derby di ritorno, che sarà quindi Inter-Milan sarà in programma a San Valentino, in occasione della 24esima giornata di campionato.