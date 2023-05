Di Marzio: "Dopo una sconfitta ci sta che il tifoso canti meno, ma ieri il tono del "Pioli is on fire" mi sembrava bello forte"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Intervenuto a Sky Sport per parlare di Milan-Sampdoria, Gianluca Di Marzio si è soffermato sulla rumorosità del "Pioli is on fire" cantato come di consueto dai tifosi nel pre partita delle sfide di San Siro. Questo il suo pensiero sulla partecipazione dei tifosi anche in un momento meno positivo come questo: "Sentivo l’intensità del “Pioli is on fire” che mi sembrava molto alta, dopo una sconfitta (contro l'Inter in Champions, ndr) ci sta che il tifoso canti con un tono meno alto ma invece mi sembrava bello forte”.