DNA Ibrahimovic: Zlatan posta un video con le giocate suo e del figlio nella partitella di Milanello

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nell'allenamento del giorno dopo Milan-Tottenham, i calciatori rossoneri che non hanno giocato in Champions League si sono cimentati in una partitella a Milanello con la formazione rossonera U18; in questa gioca Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Nell'occasione, i due hanno giocato insieme, come testimonia il video postato da Zlatan con le giocate in partitella