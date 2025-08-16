Domani Milan-Bari, la probabile rossonera: verso la difesa a tre
Il Milan è pronto a dare il via alla sua stagione: i rossoneri domani, domenica 17 agosto, alle ore 21.15 a San Siro, sfideranno il Bari nel Primo Turno di Coppa Italia Frecciarossa. La partita sancirà l'inizio del nuovo anno per la squadra rossonera, a sei giorni dell'esordio in campionato contro la Cremonese (23 agosto).
Manca ancora l'allenamento di rifinitura che potrebbe fornire al tecnico Massimiliano Allegri nuove indicazioni, ad ogni modo l'allenatore (squalificato) va verso la conferma della difesa a tre. Panchina per il neo arrivato De Winter: davanti a Maignan giocherà il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. Sugli esterni spazio ad Alexis Saelemaekers sulla destra e a Pervis Estupinan sulla corsia opposta. A centrocampo i tre prescelti dovrebbero essere Ricci come vertice basso e Loftus-Cheek e Fofana come suoi scudieri nel ruolo di mezzali. In attacco la coppia sicura Pulisic-Leao.
Panchina dunque per Jashari e Modric così come per Santiago Gimenez: tutti e tre devono avere il tempo di entrare in condizione e in ritmo gara. Sarà presente e a disposizione anche il nuovo acquisto Zachary Athekame.
MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 19 Fofana, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 R.Leao
All. Landucci (vice)
A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 20 Jimenez, 24 Athekame, 5 De Winter, 33 Bartesaghi, 14 Modric, 30 Jashari, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 7 Gimenez.
Indisponibili: nessuno
Squalificati: Allegri
Di seguito si riporta la designazione completa:
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity
