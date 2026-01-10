Domani sfida tra chi ha perso più punti da situazione di vantaggio e chi ne ha fatti di più in rimonta

di Antonello Gioia

Sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda formazione con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan 9, dietro solo al Cagliari con 11). Lo riporta Opta.