Dopo Galliani anche Paolo Berlusconi lascia il Monza: "Saluto dopo anni meravigliosi"
MilanNews.it
Dopo Adriano Galliani anche Paolo Berlusconi ha deciso di lasciare il Monza, rassegnando le proprie dimissioni da presidente onorario in seguito al closing che ha visto il club brianzolo passare a BLv.
Di seguito le dichiarazioni intercettate dall'ANSA del fratello dello storico presidente Silvio: "Con grande emozione saluto il Monza dopo anni meravigliosi. È una squadra che è cresciuta e ha conquistato traguardi storici, mai raggiunti prima. Il merito più grande va a mio fratello Silvio, che per la prima volta ha portato i biancorossi in Serie A, realizzando un sogno che resterà per sempre nella storia del club".
