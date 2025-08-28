Dove gioca Nkunku: Allegri potrebbe sfruttarlo da prima e seconda punta, esterno d’attacco o dietro un centravanti

La Gazzetta dello Sport, attraverso la penna di Marco Guidi, ha proposto sulle pagine in edicola questa mattina il profilo di Christopher Nkunku, obiettivo principale per l'attacco del Milan.

"Può - si chiede Guidi - un giocatore nascere centrocampista, evolvere all’ala sinistra, esaltarsi da seconda punta, adattarsi da centravanti e riciclarsi pure da trequartista? Se si chiama Christopher Nkunku, sì". Poi, dopo un excursus sulla sua carriera, si passa a ciò che è accaduto nell'ultima stagione, ovvero ai motivi per cui ora il francese è sul mercato a quelle cifre: "Nell’ultima stagione, con l’arrivo di Maresca in panchina e l’esplosione di Cole Palmer , il francese è stato relegato spesso al ruolo di trequartista di riserva. Abbastanza comunque per realizzare 15 gol stagionali, pur avendo minutaggio soprattutto nelle coppe. Una parabola che ricorda quella ai Blues di Christian Pulisic, di cui Nkunku presto potrebbe essere compagno di squadra. E come con Capitan America, Max Allegri potrebbe sfruttare la sua versatilità e capacità di giostrare su tutto il fronte d’attacco. Prima e seconda punta, esterno d’attacco o dietro un centravanti".

CALCIOMERCATO MILAN: NO VLAHOVIC

No a Dusan Vlahovic, L'orientamento del serbo, infatti, è quello di restare alla Juventus. O, comunque, di non aprire in maniera decisa al Milan. Nulla è cambiato nelle ultime settimane: le sue richieste d'ingaggio e quelle di commissione da parte dell'entourage sono rimaste altissime, fuori dai parametri consueti del Milan targato RedBird. E anche la Juventus, nonostante il 9 sia ad un anno dalla scadenza, chiede molto per il cartellino. L'affare, dunque, non si farà.