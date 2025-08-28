Jashari ricorda: "Il ko contro la Cremonese sarà per noi come una sveglia per rialzarci e fare meglio"

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a Sky Sport. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sulla sconfitta contro la Cremonese: "Sappiamo che partire bene è importante per il morale ma non solo, è stato brutto perdere la prima partita davanti ai nostri tifosi, ma forse va bene così, sarà per noi come una sveglia per rialzarci e fare meglio dalla prossima".

Il Milan si ritrova con un po' di overbooking in mezzo al campo. Nell'ultima partita, persa in casa contro la Cremonese nel giorno dell'esordio in campionato, Massimiliano Allegri ha schierato Luka Modric come perno centrale della linea mediana, sostituendolo nella ripresa con Ardon Jashari, un po' sorprendentemente dal momento che in quel ruolo per tutto il pre-campionato ha giocato Samuele Ricci e visto che lo svizzero ha le qualità e. caratteristiche da mezzala.

Contro il Lecce, venerdì sera in occasione del secondo turno di Serie A, si capirà meglio quali sono le intenzioni di Allegri con questi tre centrocampisti. Non è un caso che oggi Tuttosport si interroghi proprio su questo tema: "Modric, Jashari, Ricci: rebus al Max. Allegri deve ripensare meglio il centrocampo e sfruttare meglio i pay". Le mezzali Loftus e Fofana, insieme, non hanno funzionato e anche in questo senso si legge l'interesse per Rabiot, che possa dare più concretezza in termini di inserimento e qualità negli ultimi metri.