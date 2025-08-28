Attacco durissimo di Pedullà: "Per me Allegri deve dimettersi"

Nel corso del consueto appuntamento con Sportitalia calciomercato, Alfredo Pedullà non le ha di certo mandate a dire al Milan, sferrando un attacco durissimo contro il club rossonero: "Noi quando parliamo di Rabiot, di Vlahovic, di quelle che sono le richieste dell'allenatore, ma che non sono compatibili con le idee della società. Le idee della società sono idee diverse. Per cui se il Milan avesse voluto Vlahovic, lo avrebbe preso. Se il Milan ha un budget da 30-35 milioni, Vlahovic lo prende a 20. Il problema del contratto secondo me è un problema che non esiste, e quindi io penso cosa? Adesso la narrazione dice che Vlahovic ha chiuso la porta quando Vlahovic ha sempre parlato con Allegri e giustamente al 28 di agosto si stancherà".

Pedullà a poi continuato: "Stamattina il Milan ha fatto un tentativo per Fabbian, è vero, perché Rabiot, se vuoi prenderlo, devi spendere 6 milioni, prendere delle commissioni e capire quando lui voglia andare via. Devi intavolare una trattativa che è lunga e non corrisponde al target che il Milan ha in testa. Il Milan vuole fare il mercato, a prescindere, dobbiamo dirlo, lo dico io, mi prendo la responsabilità: il Milan fa il mercato a prescindere dall'allenatore e dal direttore sportivo. Allegri non decide, perché se tu incassi altri 25 milioni per Chukwueze ed altri 25 per Musah, e sono altri 50. Ne hai incassati 70 per Reijnders, 40 per Thiaw, l'allenatore ti dice: "Ne puoi utilizzare 25 per Vlahovic? 20 ed altri 15 per Rabiot risolvendo il problema contratto?".

Il collega ha poi concluso con un attacco durissimo: "Dico una cosa fortissima, che è personale. Per me un allenatore che subisce queste cose deve dimettersi. Lo dico con grande stima nei confronti di Allegri, per la sua carriera prestigiosa che ha fatto. Ma come puoi accettare una roba del genere? Ma se io sono l'allenatore e vedo 4 profili di attaccanti diversi, parlo con il direttore sportivo e il comitato mi porta delle cose diverse, io non posso più starci. Perché poi alla fine il conto lo presenteranno a lui. Ma uno che ti ha chiesto l'allenatore glielo vuoi portare o no? Ricci è stato prenotato da gennaio, l'altro l'ha preso il comitato, l'altro l'ha proposto Busardò, l'altro l'ha proposto Busardò, l'altro l'ha proposto Busardò. Dovbyk l'ha proposto l'altro del comitato. Secondo te può essere questo il Milan? Secondo me no".