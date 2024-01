Dove gioca Terracciano? L'ex match-analyst del Verona: "Alternativa a Calabria, ma anche mezzala o esterno alto"

Luca Diddi, ex match analyst dell'Hellas Verona, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it, soffermandosi su Filippo Terracciano, calciatore degli scaligeri che il Milan sta trattando e che lo stesso Diddi ha lanciato con l'allenatore Gabriele Cioffi nella passata stagione. Diddi ha parlato del ruolo che Terracciano potrebbe avere al Milan.

Le sue parole sulla posizione in campo: "Può essere un'alternativa a Calabria intanto, può essere un'alternativa all'esterno alto in caso di contenimento del risultato come faceva Saelemaekers l'anno scorso. Può giocare come mezzala tranquillamente in un 4-3-3 o in un 3-5-2. Il tutto sia a destra che a sinistra. Nasce come centrocampista, la tecnica di base non gli manca. Il terzo difensivo secondo me fa un po' fatica a farlo in questo momento..."