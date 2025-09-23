Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Santiago Gimenez 18 Nkunku

Allenatore: Marco Landucci

A disposizione: Terracciano, Torriani; Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien.

Squalificati: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Leao, Jashari

Ballottaggi: De Winter-Pavlovic, Bartesaghi-Estupinan, Saelemaekers-Athekame

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Massimiliano Allegri ha parlato a MilanTV in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce in programma questa sera: "Per noi la Coppa Italia è un obiettivo della stagione. Del campionato riprenderemo a parlarne da mercoledì, domani abbiamo una partita da vincere. Importante per noi, perché comunque dobbiamo andarr avanti, per giocare l'ottavo di finale. Non sarà semplice, oltretutto abbiamo solo 90' per portarla a casa, perché poi non dobbiamo arrivare alla lotteria dei rigori perché lì può succedere di tutto. Per i ragazzi arrivare a Roma a maggio è sempre bello perché sono serate meravigliose, c'è da fare un percorso che quest'anno è iniziato molto prima. Dobbiamo avere l'approccio giusto, dobbiamo avere grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca e che domani avrà zero pressione addosso. Domani bisognerà essere bravi nell'approccio e nel portare a casa un'altra vittoria. Il Lecce è una squadra che vorrà passare il turno, vorrà fare un'impresa a San Siro, sta a noi avere l'approccio giusto, bisoga dimenticare quello che è successo in campionato in positivo. Al campionato ci penseremo da mercoledì quando riprenderemo. Tifosi? C'è bisogno di tutti, ci dovranno accompagnare in questa lunga stagione, noi e i giocatori dovranno essere bravi a portare risultati, che è la cosa che conta nel calcio".