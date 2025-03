Doveri arbitra Lecce-Milan: i precedenti con il fischietto romano

vedi letture

Il Milan sabato alle ore 18 sarà impegnato nel 28° turno del campionato di Serie A Enilive allo stadio "Via del Mare" dove affronterà il Lecce degli ex Marco Giampaolo e Ante Rebic. La partita, come comunicato dall'AIA, è stata affidata alla direzione arbitrale di Daniele Doveri della sezione di Roma. Insieme a lui, al Var, ci saranno Chiffi e Marini.

Si tratta del 31° incrocio tra il Milan e il fischietto romano, con un bilancio che pende nettamente in favore dei rossoneri che con lui hanno vinto 16 partite, pareggiate 8 e perse 6. Tra i trionfi anche quello del 22 maggio 2022 a Reggio Emilia contro il Sassuolo che ha sancito la vittoria del 19° scudetto. Questa è la prima volta che Diavolo e Doveri si incontrano in questa stagione, l'ultimo precedente risale a più di un anno fa: era l'11 febbraio 2024 e il Milan batteva 1-0 il Napoli con gol di Theo.

MILAN – LAZIO h.20.45

Doveri

Di Gioia – Di Monte

IV: Massimi

Var: Chiffi

Avar: Marini