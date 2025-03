Due 0-5 in trasferta, due 0-0 di fila in casa: l'Atalanta pareggia anche col Venezia

Finisce 0-0 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Venezia, anticipo della 27^ giornata di Serie A, in una gara comunque ricca di occasioni, ripartenze e pali colpiti. Gasperini resta a secco di vittorie in casa da oltre due mesi in campionato e spreca una grande occasione per mettere pressione nella serrata lotta per lo scudetto a Inter e Napoli.

Le scelte iniziali. Gasperini inizia la gara del Gewiss Stadium con il tridente formato da Lookman e De Ketelaere insieme a Retegui. Ederson ritorna dall'inizio, fasce affidate a Cuadrado (preferito a Bellanova) e Zappacosta, in difesa Posch vince il ballottaggio con Tolo. Nel Venezia confermata la coppia offensiva Oristanio-Maric, in mezzo Busio e in difesa Schingtienne.

Pali e ripartenze. Avvio con poco ritmo dei padroni di casa, pericolosi però al 20' con Lookman (destro che finisce fuori) e con Retegui poco dopo. Al 25' clamorosa occasione per il Venezia: con Zerbin che in contropiede non sfrutta l'errore di De Roon che concede la ripartenza. Il tema della gara nella prima frazione di gioco non cambia, col Venezia che spreca alcune ripartenze e con l'Atalanta che non capitalizza le azioni dei vari De Ketelaere, Cuadrado e Zappacosta: clamoroso il palo da quest'ultimo dopo la bellissima azione di Lookman. Prima del fischio altro palo colpito dall'Atalanta, con il legno scheggiato da Cuadrado, e altra occasione per Zerbin con Carnesecchi che salva.

Lookman resta il più pericoloso. La ripresa inizia sulla stessa lunghezza d'onda del finale di primo tempo: dopo 5' ci prova Retegui, poco più tardi De Ketelaere si inserisce bene ma calcia addosso a Radu. Gasperini cambia e inserisce al 60' Bellanova e Daniel Maldini (esordio in A con i nerazzurri) per Cuadrado e lo stesso CDK. Immediata al risposta di Di Francesco con Doumbia e Yeboah al posto di Busio e Oristanio. Il tema della gara prosegue sulla falsa riga dei primi minuti, ci provano i nerazzurri ma con tante imprecisioni tecniche. A sette dalla fine, dopo la girandola di sostituzioni (entrano anche Pasalic e Samardzic) il più pericoloso è però sempre Lookman che si divora l'1-0 sparando altissimo da pochi passi. Ultime sostituzioni prima del recupero (cinque minuti, ndr) ma a trattenere il respiro sono più che altro i tifosi dell'Atalanta, con Yeboah che si trova solo dinanzi a Carnesecchi e calcia fuori (ma c'era un suo fuorigioco iniziale). La gara, ad ogni modo, dopo le scintille tra Lookman e Kike Perez (giallo per entrambi) termina con un poco prevedibile 0-0.