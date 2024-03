È tornato anche Kalulu. Il francese non metteva piede in campo da 133 giorni

È tornato a giocare una partita ufficiale, Pierre Kalulu. 133 giorni dall'ultima volta. Il francese, già condizionato a inizio stagione dagli infortuni, si è fatto male lo scorso 29 ottobre nel corso della partita del "Maradona" contro il Napoli, pareggiata per 2-2. Partito titolare, in quell'occasione dovette lasciare il terreno di gioco dopo soli 19 minuti, lasciando spazio all'argentino Marco Pellegrino, a sua volta anch'egli sostituito per infortunio.

Strappo del muscolo femorale per il difensore che solamente lo scorso 25 febbraio è tornato tra i convocati, senza però scendere in campo. 23 anni, Kalulu prima di oggi ha raccolto solamente 5 presenze in questa stagione, giocando solo due volte da titolare e solo una per tutti e 90', nel brutto ko al "Parc des Princes" contro il Paris Saint-Germain.

Oggi pomeriggio è entrato al 63', al posto di Fikayo Tomori, altro giocatore la cui stagione è stata condizionata da un brutto infortunio. L'inglese, infatti, era alla prima partita da titolare in questo 2024. Col recupero dell'ex Lione, l'infermeria si è quasi del tutto svuotata. L'unico attualmente ancora infortunato è Tommaso Pobega.