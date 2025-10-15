Ecco chi arbitrerà il big match della settima giornata di Serie A

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sarà Davide Massa a dirigere il big match tra Roma e Inter della settima giornata di Serie A in programma sabato prossimo, alle 20:45, all'Olimpico. Alle 18 l'altro incontro clou del sabato, tra Torino e Napoli, sarà fischiato da Matteo Marcenaro di Genova. Queste le altre designazioni: Lecce-Sassuolo a Crezzini; Pisa-Verona a Guida; Como-Juventus a Ayroldi; Cagliari-Bologna a Marchetti; Genoa-Parma a Sozza; Atalanta-Lazio a Collu; Milan-Fiorentina a Marinelli; Cremonese-Udinese a Fabbri. (ANSA).