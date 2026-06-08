Ecuador, Estupinan in gol nell'amichevole contro il Guatemala con un bel pallonetto dalla trequarti

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Nell'ultima amichevole prima del Mondiale, l'Ecuador ha sconfitto 3-0 il Guatemala. La terza rete è stata segnata dal rossonero Estupinan

L'Ecuador di Pervis Estupinan ha battuto 3-0 in amichevole contro il Guatemala e il terzo gol è stato segnato al 78' proprio dall'esterno sinistro del Milan, entrato in campo un minuto prima al posto di Medina. Il giocatore rossonero ha intercettato un rinvio sbagliato del portiere avversario e ha messo la palla in rete a porta vuota con un bel pallonetto dalla trequarti.

Ricordiamo che l'Ecuador sarà al Mondiale che inizierà tra pochi giorni ed è stato inserito nel girone E: la nazionale sudamericana esordirà il 15 giugno contro la Costa D'Avorio e poi affronterà Curaçao il 21 e la Germania il 25. Estupinan è reduce da una stagione piuttosto deludente con la maglia del Milan. L'unico momento da ricordare è certamente il gol vittoria nel derby di ritorno contro l'Inter.