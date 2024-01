Empoli-Milan, arbitra La Penna: tutte le info

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Federico La Penna di Roma 1 l’arbitro di Empoli-Milan, gara in programma domenica 7 gennaio alle ore 12.30 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Marco Ceccon di Lovere gli assistenti; Antonio Giua di Olbia il Iv uomo; Massimiliano Irrati di Pistoia il Var e Gianpiero Miele di Nola l’Avar.

La Penna ha diretto 63 gare in Serie A, 7 in questa stagione. Sono dodici i precedenti con gli azzurri, con sei successi e sei sconfitte. La prima gara risale al gennaio 2013, quando il Novara superò 2-0 gli azzurri. La Penna ha poi diretto la sfida in casa della Pro Vercelli del marzo del 2013 (vinta 1-0 dall’Empoli) la vittoria casalinga, 1-0, con la Ternana dell’aprile del 2014 la sconfitta del maggio del 2015 sul campo del Verona ed infine, la passata stagione, le due vittorie casalinghe con Pescara (3-1) e Palermo (4-0). Nella stagione 2018/19, in A ha diretto Sassuolo-Empoli del settembre del 2018 con gli azzurri sconfitti 3-1, la sfida casalinga con l’Inter, con i nerazzurri vittoriosi per 1-0, Empoli-Genoa terminata 3-1 per i liguri e Juventus-Empoli 1-0, nel marzo del 2021, vinto 1-0 al in casa contro il Pordenone. Ultimo precedente a maggio dello scorso anno quando al Castellani Computer Gross Arena gli azzurri hanno superato il Bologna per 3-1. Con il Milan sono sette i precedenti con 3 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte.