Esonerato il ct della Repubblica Ceca: è una delle nazionali sulla strada dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La federcalcio ceca ha esonerato il ct, Ivan Hasek, dopo la sconfitta per 2-1 con le Isole Faer Oer subita domenica scorsa nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. E' il secondo tecnico in due giorni che perde il posto nella rincorsa ad un pass per il torneo iridato; ieri era capitato al danese Jon Dahl Tomasson, cacciato dalla federazione svedese per il ko in casa col Kosovo, sempre domenica e sempre per 2-1. Alla ricerca della prima partecipazione ai Mondiali dal 2006, i cechi sono secondi nel gruppo L con 13 punti, preceduti dalla Croazia (16, ma con una partita in meno) e inseguiti dalle Faer Oer (12).

Il ;;presidente federale, David Trunda, ha annunciato che cercherà ora un allenatore, possibilmente straniero, ma nel frattempo è possibile che venga trovato un tecnico ad interim per l'ultima partita di qualificazione ai Mondiali, in casa contro Gibilterra a novembre. (ANSA).