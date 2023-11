Euro 2024, 1-1 tra Israele e Svizzera: 69 minuti in campo per Okafor

La Svizzera di Noah Okafor ha pareggiato contro Israele nel match odierno valevole per le qualificazioni a Euro 2024. A Vargas, in gol al 36esimo, risponde Weissman al minuto 88. Noah Okafor ha disputato il match dall'inizio, ed è stato in campo per 69 minuti prima di essere sostituito.