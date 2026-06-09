Ferri critica il Milan: "La verità è che mai una squadra ha vinto con una società così divisa"

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L'ex calciatore Giacomo Ferri, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri partendo dalle dichiarazioni di Rafael Leao: le sue parole

Per il Milan è arrivato il momento di guardare avanti e programmare con attenzione il proprio futuro. La stagione appena conclusa non ha rispettato le aspettative della società e dei sostenitori, rendendo necessaria una riflessione approfondita. I risultati raccolti non sono stati all’altezza delle ambizioni del club e hanno spinto la dirigenza a valutare nuove strategie.

L’obiettivo è individuare un percorso chiaro che permetta alla squadra di recuperare competitività e continuità nel rendimento. Programmazione e capacità di mantenere il giusto equilibrio saranno elementi fondamentali per costruire una base solida. Le prossime settimane vengono considerate decisive per il futuro del progetto sportivo, poiché ogni scelta avrà effetti importanti sul cammino del club.

Il Milan punta a inaugurare una nuova fase della propria storia, fondata su una crescita graduale ma costante, con l’ambizione di tornare a competere ai massimi livelli e ottenere risultati più soddisfacenti.

Intanto l'ex calciatore Giacomo Ferri, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri partendo dalle dichiarazioni di Rafael Leao: "A me i giocatori che parlano dopo non mi sono mai piaciuti. Io personalmente quando avevo qualcosa da dire ad un allenatore glielo dicevo in faccia. Dalle sue parole comunque traspare la volontà di far ricadere le colpe principalmente sugli altri, mentre invece ci sono pure le sue responsabilità. Il problema nel Milan comunque è a monte, perché se in società già ci sono due persone ad avere visoni diverse, figurati quando saranno in quattro o cinque. La verità è che mai una squadra ha vinto con una società così divisa".

