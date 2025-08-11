Fillippo Terracciano alla Cremonese: arriva anche il comunicato ufficiale dei grigiorossi

Fillippo Terracciano alla Cremonese: arriva anche il comunicato ufficiale dei grigiorossiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20News
di Niccolò Crespi
fonte uscremonese.it

Le strade tra il Milan e Filippo Terracciano si separano. Il difensore ex Verona infatti, è un nuovo giocatore della Cremonese, come riportato proprio dal comunicato ufficiale del club grigiorosso pubblicato pochi minuti fa sul proprio sito web:

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da AC Milan a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano.

Nato a Verona l’8 febbraio 2003, cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblù raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-22. Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista.  