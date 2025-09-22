Finale di Champions vinta 5-0 contro l'Inter e la rinascita con Luis Enrique: Dembélé vince il Pallone d'Oro
È Ousmane Dembélé a vincere il Pallone d'Oro 2025: decisive le prestazioni del francese in Champions League, vinta poi in finale 5-0 contro l'Inter. Di seguito i primi dieci posti:
Lamine Yamal (Barcellona) è 2°, Vitinha (Paris Saint-Germain) è 3°, Mohamed Salah (Liverpool) è 4°, Raphinha (Barcellona) è 5°, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) è 6°, Kylian Mbappé (Real Madrid) è 7°, Cole Palmer (Chelsea) è 8°, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City) è 9°, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) è 10°.
