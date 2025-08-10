Finisce il pre-campionato del Milan. Allegri peggio di Fonseca ma ora si farà sul serio

vedi letture

Si chiude qui il pre-campionato del Milan il cui bilancio recita due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. È solo calcio d'agosto, ovviamente, e ciò che conta è quello di avere avuto più indicazioni possibili in vista delle partite ufficiali, a partire dalla sfida di Coppa Italia in programma contro il Bari il 17 agosto a San Siro.

Paragonato a un anno fa, questo pre-campionato è stato peggiore di quello di Paulo Fonseca che fu purtroppo piuttosto illusorio, alla luce dei risultati che sarebbero arrivati con l'arrivo delle gare che contavano. Questo lo storico delle ultime cinque stagioni:

2025 - allenatore Massimiliano Allegri

Arsenal - Milan 1-0

Liverpool - Milan 2-4

Leao, Loftus-Cheek, Okafor (2)

Perth Glory - Milan 0-9

F. Terracciano, Okador (2), Comotto rig., Chukwueze, Leao (2), Ricci, Musah

Leeds - Milan 1-1

Gimenez

Chelsea - Milan 4-1

Fofana

- - -

2024 - allenatore Paulo Fonseca

Rapid Vienna - Milan 1-1

Florenzi

Manchester City - Milan 2-3

Colombo 2, Nasti

Milan - Real Madrid 1-0

Chukwueze

Barcellona - Milan 2-2 (3-4 dcr)

Jovic, Pulisic

Milan - Monza 3-1

Saelemaekers, Jovic, Reijnders

- - -

2023 - allenatore Stefano Pioli

Milan - Lumezzane 7-0

Pobega 2, Messias, Colombo 2, Romero, Zeroli

Real Madrid - Milan 3-2

Tomori, Romero

Juventus - Milan 2-2 (4-3 dcr)

Thiaw, Giroud

Monza - Milan 1-1 (5-6 dcr)

Pulisic

Milan - Trento 0-1

Milan - Etoile du Sahel 4-0

Loftus-Cheek 3, Giroud rig.

Milan - Novara 4-2

Chukwueze, Okafor, Calabria, Colombo

- - -

2022 - allenatore Stefano Pioli

Colonia - Milan 1-2

Giroud 2

Zalaegerszeg - Milan 3-2

Giroud, Krunic

Wolfsberger - Milan 0-5

Leao, Rebic, Messias, Adli, Gabbia

Marsiglia - Milan 0-2

Messias, Giroud

Vicenza - Milan 1-6

Leao, Messias, Rebic 2, aut. Dalmonte, Tomori

- - -

2021 - allenatore Stefano Pioli

Milan - Modena 5-0

Brahim Diaz, Leao, Tomori, Krunic, Théo Hernandez

Nizza - Milan 1-1

Giroud

Valencia - Milan 0-0 (5-3 dcr)

Real Madrid - Milan 0-0

Milan - Panathinaikos 2-1

Giroud 2