Finisce il pre-campionato del Milan. Allegri peggio di Fonseca ma ora si farà sul serio
Si chiude qui il pre-campionato del Milan il cui bilancio recita due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. È solo calcio d'agosto, ovviamente, e ciò che conta è quello di avere avuto più indicazioni possibili in vista delle partite ufficiali, a partire dalla sfida di Coppa Italia in programma contro il Bari il 17 agosto a San Siro.
Paragonato a un anno fa, questo pre-campionato è stato peggiore di quello di Paulo Fonseca che fu purtroppo piuttosto illusorio, alla luce dei risultati che sarebbero arrivati con l'arrivo delle gare che contavano. Questo lo storico delle ultime cinque stagioni:
2025 - allenatore Massimiliano Allegri
Arsenal - Milan 1-0
Liverpool - Milan 2-4
Leao, Loftus-Cheek, Okafor (2)
Perth Glory - Milan 0-9
F. Terracciano, Okador (2), Comotto rig., Chukwueze, Leao (2), Ricci, Musah
Leeds - Milan 1-1
Gimenez
Chelsea - Milan 4-1
Fofana
- - -
2024 - allenatore Paulo Fonseca
Rapid Vienna - Milan 1-1
Florenzi
Manchester City - Milan 2-3
Colombo 2, Nasti
Milan - Real Madrid 1-0
Chukwueze
Barcellona - Milan 2-2 (3-4 dcr)
Jovic, Pulisic
Milan - Monza 3-1
Saelemaekers, Jovic, Reijnders
- - -
2023 - allenatore Stefano Pioli
Milan - Lumezzane 7-0
Pobega 2, Messias, Colombo 2, Romero, Zeroli
Real Madrid - Milan 3-2
Tomori, Romero
Juventus - Milan 2-2 (4-3 dcr)
Thiaw, Giroud
Monza - Milan 1-1 (5-6 dcr)
Pulisic
Milan - Trento 0-1
Milan - Etoile du Sahel 4-0
Loftus-Cheek 3, Giroud rig.
Milan - Novara 4-2
Chukwueze, Okafor, Calabria, Colombo
- - -
2022 - allenatore Stefano Pioli
Colonia - Milan 1-2
Giroud 2
Zalaegerszeg - Milan 3-2
Giroud, Krunic
Wolfsberger - Milan 0-5
Leao, Rebic, Messias, Adli, Gabbia
Marsiglia - Milan 0-2
Messias, Giroud
Vicenza - Milan 1-6
Leao, Messias, Rebic 2, aut. Dalmonte, Tomori
- - -
2021 - allenatore Stefano Pioli
Milan - Modena 5-0
Brahim Diaz, Leao, Tomori, Krunic, Théo Hernandez
Nizza - Milan 1-1
Giroud
Valencia - Milan 0-0 (5-3 dcr)
Real Madrid - Milan 0-0
Milan - Panathinaikos 2-1
Giroud 2
