Florenzi a Milan TV: "Loro partiranno forte, noi non dovremo avere timore e mettere cattiveria"

Alessandro Florenzi, alla vigilia di Rennes-Milan di Europa League, è stato intervistato da Milan TV. Di seguito tutte le dichiarazioni del terzino rossonero.

La sfida col Rennes: “Domani non sarà una partita semplice. Hanno una tifoseria molto calda, si faranno sicuramente sentire e partiranno sicuramente forte. Noi dovremmo partire da squadra vera, senza avere timore per la partenza che avranno. Anzi, dovremo mettere in campo molta cattiveria e partire forte perché altrimenti la partita non si metterà come vogliamo noi”.

Che avversario è il Rennes? “Ho visto una squadra organizzata, votata all’attacco. Hanno due terzini molto bravi, sono un loro punto di forza e spingono molto. Dovremo essere sicuramente attenti”.

Il suo momento di forma: “Sto dando molta continuità anche negli allenamenti, cosa che non avevo trovato l’anno scorso. Mi sento molto bene e spero di continuare così”.