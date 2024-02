Florenzi a MilanTv: "Nota meno positiva non aver fatto il quarto. Partiamo per la Francia come se fossimo 0-0"

Alessandro Florenzi ha commentato la sua prestazione in Milan-Rennes 3-0, partita che ha ben avviato il cammino del Milan in Europa League. Ecco le sue parole sull'assist per l'1-0 di Loftus-Cheek: "Ho pensato a metterla dentro, poi Rubs è stato veramente bravo a metterla all'angolino. Spero di servire altri assist ai miei compagni perché aiuta tutti quanti".

Come vedi la squadra in questa competizione? "La squadra è solida, il gruppo è solido, non molla. Pensiamo partita dopo partita senza farci illusioni. Ora c'è il Monza domenica, poi ci rimettiamo sotto e partiamo verso la Francia come se fossimo 0-0".

Quando giocate vi divertite: "Sicuramente divertirsi e poi vincere fa diventare bello tutto, quello che conta però è sempre il risultato. Potevamo pure fare il quarto, non sarebbe stato male. Questa forse è la nota negativa".

Leao e i 50 gol con il Milan: "Con Rafa ho un bel rapporto. Oggi tutti lo esaltano e io gli do il bastone, quando tutti lo criticano gli do la carota. Oggi gli dico che ha ancora tanto da lavorare, anche se penso sia veramente un grande campione"