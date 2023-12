Florenzi a Prime Video: "Metterei la firma oggi per arrivare in finale di Europa League"

Alessandro Florenzi, intervistato da Prime Video nel post partita di Newcastle-Milan, commenta così una vittoria agrodolce che vale l’Europa League.

È stato un finale strano… Alcuni felici, alcuni delusi. Tu da che parte stai? “È ovvio che c’è rimpianto per non aver passato il turno, però era una partita da dentro o fuori per quello che poteva essere l’Europa, no? Una squadra come il Milan non può stare fuori dall’Europa in generale. È ovvio che siamo passati in Europa League che è uno scalino inferiore, che può rivelarsi inferiore ma metterei la firma oggi per arrivare in finale di Europa League. Penso che oggi oltre a quella che può essere la classifica e i rimpianti dobbiamo pensare alla partita fatta, durata novanta minuti dove non abbiamo mai mollato, dove ci abbiamo sempre creduto e abbiamo avuto tante occasioni per poi fare il 3-1 che non è arrivato. Abbiamo difeso da squadra, abbiamo attaccato da squadra, abbiamo fatto una partita molto molto bella per quanto mi riguarda”.