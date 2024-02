Florenzi: "Con Loftus e Pulisic abbiamo creato superiorità. Nazionale? Lavoro in silenzio per il Milan e l'Italia"

Alessandro Florenzi, oggi protagonista con un assist in Milan-Rennes, ha parlato a Sky al termine della partita. Queste le sue dichiarazioni.

Sul suo lavoro in fase di impostazione: "Siamo in tanti in squadra a sapere giocare a calcio. Con Loftus e Pulisic abbiamo creato superiorità numerica sulla fascia".

Sulla Nazionale: "Io penso a fare il meglio per il Milan. La Nazionale è sempre un pensiero, ma devo meritarmela in campo. Tutti sanno quanto sia importante per me. Può essere un obiettivo, io lavoro in silenzio per il Milan e per l'Italia".