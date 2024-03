Florenzi si carica dopo Firenze: "Fieri del nostro cammino e uniti più che mai"

Nella vittoria del Milan sulla Fiorentina, arrivata ieri sabato di Pasqua a Firenze per 2-1, si è rivisto in campo dal primo minuto anche Alessandro Florenzi. Il terzino numero 42 aveva saltato le ultime due di campionato (squalifica e scelta tecnica) e in mezzo (sempre per squalifica) aveva dovuto rinunciare alla trasferta di Praga contro lo Slavia in Europa League. Ieri, complice l'assenza di Theo Hernandez, Florenzi ha giocato novanta minuti sulla fascia sinistra e sicuramente non ha fatto rimpiangere il collega francese, con una prestazione solida e attenta in entrambe le fasi del gioco.

Sui propri canali social, nel post partita, Florenzi ha esultato e commentato così i tre punti conquistati dai rossoneri: "Avanti così, fieri del nostro cammino e uniti più che mai!". Simpatico il commento di Jan-Carlo Simic sotto al post Instagram: "GPS 38 km/h".