Fonseca a MTV: "Vittoria meritata. A questa squadra manca un po' di fiducia. Leao? Non sembra essere nulla di grave"

Nel post partita di Hellas Verona-Milan, mister Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Soddisfatto di come la squadra ha portato a casa questi 3 punti da Verona?

"Si. Contento. Non è facile per la squadra fare quello che vogliamo, ma penso che abbiamo meritato questa vittoria. Penso che manca un po' di fiducia in qualche calciatore in questo momento, ma abbiamo fatto quello che è bastato per vincere. Nel primo tempo abbiamo avuto tanto la palla, 76% di possesso, dobbiamo essere più aggressivi. Ma come ho detto manca un po' di fiducia, soprattutto nelle ultime decisioni, perché difensivamente siamo stati bravi. La squadra ha fatto anche questa sera un'ottima partita a livello difensivo".

3 punti che possono aiutare la squadra a guadagnare fiducia

"Si, le vittorie portano sempre fiducia. La squadra non vive un momento facile, ma oggi ha avuto coraggio. È quello che dobbiamo continuare a fare, recuperare i giocatori di cui abbiamo bisogno e già pensare alla prossima partita".

Sule condizioni di Leao

"Lui ha chiesto il cambio perché ha sentito tirarsi. Ho già parlato con lui, ma non mi sembra essere nulla di grave. Il giocatore non ha voluto rischiare. Mi aspetto che possiamo averlo contro la Roma".

Cosa vorrebbe trovare sotto l'albero?

"Vittorie. Principalmente vittorie".

Cosa ha detto a Reijnders quest'estate quando l'ha visto?

"Niente di speciale. È stato decisivo più volte. È un calciatore molto importante per noi. Queste non sono partite facili, anche per Tijji, perché difendono alti, tutto campo, ma noi abbiamo bisogno di questo, degli inserimenti tra le linee di Tijji. Abbiamo fatto bene, è stato decisivo, ed è stato importante anche per lui esserlo".