Fonseca: "Emerson ha avuto una distorsione, giocherà Calabria: un'opportunità per lui"

Il Milan è arrivato a Bratislava. Domani pomeriggio alle 18.45 i rossoneri sfideranno i padroni di casa dello Slovan, ultimi in classifica in Champions League con zero punti, in occasione della quinta giornata della massima competizione europea. Direttamente dal teatro della gara di domani, il Tehelné Pole, ha parlato in conferenza stampa, l'allenatore rossonero Paulo Fonseca. Le sue parole.

Emerson come ha preso i fischi? C'è possibilità di rivedere Calabria?

"Emerson ha avuto una distorsione alla caviglia, non si è allenato in questi giorni, giocherà Calabria. È un'opportunità per Davide per dimostrare che è pronto per aiutare la squadra. Dei fischi non ho parlato con Emerson. Quello che dico sempre è che è normale, è la nostra professione. Sono le stesse persone che altre volte hanno applaudito. Dobbiamo fare di tutto per portare di nuovo i tifosi dalla nostra parte".