Marchegiani su Tare: "Uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po' era mancata nel raccordo tra società e campo"

Intervenuto così in un'intervista al QS, l'ex portiere della Lazio oggi opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così di Milan e del mercato rossonero ancora attivo e ricco di sorprese. Dalla scelta di Allegri passando all'importanza di una figura come Igli Tare. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

"Il Milan che le coppe non le ha può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più. Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo".