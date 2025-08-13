Il Milan pronto ad accogliere De Winter: questi i numeri in Serie A del nuovo rinforzo rossonero

Il Milan è ormai pronto ad accogliere definitivamente il suo nuovo difensore Koni De Winter, classe 2002 proveniente dal Genoa. Un giocatore fortemente voluto dalla dirigenza milanista, che però nel frattempo aveva anche studiato e messo gli occhi su Comuzzo e Leoni, senza però poi affondare del tutto. Così, sarà De Winter il sostituto di Malick Thiaw, sbarcato in Premier al Newcastle per una cifra record di 42 milioni di euro. Un difensore diverso quello belga, particolare e dalla caratteristiche duttili proprio come chiesto da mister Allegri.

De Winter, i suoi numeri in Serie A

Come riportato da Transfermarkt, è proprio con la maglia del Genoa che De Winter ha saputo conquistare tutti. In ben 57 ufficiali in Serie A ha saputo mettere a segno 3 gol (tutti di testa) e un assist.