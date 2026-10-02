Nations League, stasera Belgio-Turchia: Moreira squalificato, De Winter in panchina

Nations League, stasera Belgio-Turchia: Moreira squalificato, De Winter in panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 20:12News
di Francesco Finulli
Le formazioni ufficiali di Belgio-Turchia: Moreira assente per squalifica, De Winter in panchina

Tra pochi minuti scenderanno in campo Belgio e Turchia nell'altro match del Gruppo 1, insieme a Francia e Italia. Allo stadio Maurice Dufrasne i diavoli rossi, dopo la sconfitta nei minuti finali contro Les Bleus, proveranno a conquistare i tre punti per assicurarsi anche dopo questo turno il secondo posto. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BELGIO-TURCHIA 

BELGIO (4-2-3-1) - Lammens - Castagne - Ngoy - Mechele - De Cuyper- Vanaken - Tielemans - Lukebakio - De Bruyne - Godts - De Ketelaere All. Van Bommel

TURCHIA (3-4-2-1) - Cakir - Celik - Demiral - Bardakci - Aydin - Yuksek - Elmaz - Kadiogliu - Guler - Akturkoglu - Yilmaz All. Montella 