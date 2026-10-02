MN - Eysseric propone Mastantuono: "Se fa una grande stagione può andare al Milan..."

Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Verona e Fiorentina Eysseric in esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it

Intervista esclusiva di Alessandro Schiavone per MilanNews.it a Valentin Eysseric, che ha parlato del momento del Milan, soffermandosi in particolare su Maignan, Rabiot e Mastantuono. L’ex centrocampista della Fiorentina ha inoltre ricordato i suoi trascorsi al Verona con Filippo Terracciano e alla Fiorentina con Kevin-Prince Boateng, prima di raccontare il suo rapporto con Franck Ribéry e confrontarlo con quello di Zlatan Ibrahimović.

Mastantuono piaceva e piace ancora alla dirigenza rossonera. Se il Real Madrid non lo terrà e la Fiorentina non lo riscatterà, il Milan dovrebbe farci un pensierino? Magari potrebbe essere quel fantasista giusto e vero erede di Kaká, Rui Costa e Prince per riportare il Milan al top del calcio mondiale…

“È appena arrivato alla Fiorentina, ma deve dare molto di più per diventare un giocatore importante per il mio ex club. Deve fare gol e assist. E tanti. Poi ne parleremo.”

Ma la classe sembra averla. La classe cristallina dei trequartisti degli anni ’90. Non trova?

“È forte, ma per il momento non basta. Non ha il livello del Milan. Ha fatto tre gol? Sì, però contro chi li ha fatti? Riparliamone se avrà fatto 10-15 gol alla fine della stagione. Attualmente Nico Paz è superiore… lui ha fatto vedere le sue qualità in Serie A, non in Argentina. In Italia è più difficile. È vero che Mastantuono ha fatto gol, però solo in due partite. Se gioca ogni partita come a Venezia e fa una grande stagione, allora il Milan dovrebbe scommetterci sopra.”

Forse il Real Madrid per lui è troppo alto mentre la Fiorentina, con tutto il rispetto, se diventa il calciatore che deve diventare… Il Milan può essere la via di mezzo ideale?

“Ora sta con la Viola e deve provare… se fa una grande stagione può andare al Milan. Questa stagione deve dimostrare tanto… è importante per la sua carriera.”