MN - Ambrosini non ha dubbi: “Europa League? Il Milan deve farcela perchè può”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini. Questo un estratto delle sue parole.

In Europa League nonostante la brutta partenza, secondo te il Milan può farcela ad arrivare fino in fondo?

"Deve farcela perché può farcela. Adesso ci sono due trasferte, perché il Milan farà due trasferte non semplici a Salisburgo e poi va in Inghilterra contro il Bournemouth. Deve raddrizzare la barra però il tempo c'è e attraverso la crescita dei giocatori che sono arrivati secondo me lo farà"