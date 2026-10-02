MN - Ambrosini positivo: “Ramos è un generoso, se la squadra cresce segnerà di più”

MN - Ambrosini positivo: “Ramos è un generoso, se la squadra cresce segnerà di più”MilanNews.it
Oggi alle 17:48News
di Andrea La Manna
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini. Questo un estratto delle sue parole.

Come giudici Gonçalo Ramos fino a questo momento?

"Mi piace, è un ragazzo che nonostante i pochi gol lavora tanto con la squadra. Se gioca la squadra riesce a giocare qualche metro più avanti con un po' più di qualità e anche un attaccante generoso come lui che gira tanto poi può avere più opportunità. Però secondo me è destinato per le caratteristiche che ha che se la squadra cresce riesce a segnare di più anche lui"